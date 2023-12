Nicki Minaj

La popstar non vuole che la vecchia collaborazione esca nello stesso periodo del suo nuovo album, «Pink Friday 2».

Nicki Minaj ha declinato la richiesta di Kanye West di includere la loro collaborazione «New Body» nel suo album.

Il rapper di «Stronger» ha contattato gli autori del successo «Starships» su Twitter venerdì scorso chiedendo di ottenere il consenso per includere il suo verso di «New Body» nel suo album «Vultures». Ha pubblicato uno screenshot di un messaggio che ha inviato a Nicki, il quale recita: «Ciao, sono Ye. Posso chiamarti per ottenere l'autorizzazione a inserire «New Body» nel nuovo album?». La star di «Super Freaky Girl» ha risposto in una diretta su Instagram in cui puntualizza, che non ha piacere che la vecchia collaborazione esca contemporaneamente al suo nuovo album, «Pink Friday 2», pubblicato la scorsa settimana.

Nicki: «Treno passato»

«Ragazzi, quel treno è passato, mi sono spiegata?», ha dichiarato Nicki.

«Nessun disrispetto in alcun modo, ma ho appena pubblicato un album completamente nuovo. Perché dovrei pubblicare una canzone che è uscita tre anni fa? Dai, ragazzi».

Kanye non ha ancora risposto, tuttavia, durante un listening party a Miami questa settimana, ha suonato «New Body», che include il verso di Nicki. Kanye e Nicki hanno registrato «New Body» con Ty Dolla $ign nel 2018 per l'album «Yandhi» del rapper di «Gold Digger». Il progetto è stato alla fine abbandonato, ma la demo della canzone è trapelata online. La cantante di «Pound the Alarm» ha dichiarato a Hot 106 l'anno scorso che, per la canzone, «la nave è salpata».

«Il pubblico adorava «New Body». È il più grande successo mai uscito», ha detto la Minaj. «Tutti sanno che si tratta di una hit sprecata».

«Vultures», l'album collaborativo di Kanye con Ty Dolla $ign, doveva essere pubblicato venerdì scorso, ma finora non è ancora stato rilasciato.

Covermedia