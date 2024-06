Nicola Coughlan

L'attrice di «Bridgerton» rilascia il singolo a sostegno di importanti cause benefiche per il Pride Month.

La star di «Bridgerton», Nicola Coughlan, ha lanciato il suo primo singolo pop intitolato «Shoes, More Shoes». I proventi del brano saranno donati alle associazioni LGBTQ+, Not a Phase e The Trevor Project, in onore del Pride Month.

La canzone è nata dal desiderio di Nicola di rilasciare un brano ironico. «Sai quando le Real Housewives rilasciano canzoni pop solo per il pubblico gay? Quello è il mio lavoro da sogno», ha detto in un'intervista a Hits Radio UK. «Perché non cantano nemmeno davvero, elencano solo cose. Tipo: «Scarpe, yacht privati, caviale – più scarpe"», ha scherzato.

Dopo l'intervista, il produttore musicale Ellis Miah ha campionato il suo commento, trasformandolo in un remix virale su TikTok. I due hanno poi deciso di rendere ufficiale il brano. Nicola ha annunciato l'uscita del singolo sui suoi account social venerdì.

«Come Lennon & McCartney, Dylan e altri grandi parolieri, anch'io ho scritto la mia prima canzone improvvisando alcune note vocali per @ellismiah nei 30 minuti prima di prepararmi per andare al Mighty Hoopla», ha scherzato, riferendosi alla sua partecipazione al festival musicale britannico.

Ha aggiunto: «Grazie a tutte le Icone Queer e alle Real Housewives che mi hanno ispirato, vivo per voi. Ma soprattutto, questa canzone (ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming) raccoglie fondi per due incredibili associazioni benefiche @notaphaseorg e @trevorproject. Buon Pride».

