Nicole Kidman

La star di Hollywood anticipa la notizia durante un evento di golf.

La terza stagione di «Big Little Lies» si farà: ad anticipare la news è stata Nicole Kidman, attrice e produttrice dello show.

La star di Hollywood ha parlato della serie tv di successo durante l’evento CME Group Tour Championship in una sessione di domande e risposte.

«Ho amato Big Little Lies», ha dichiarato Kidman. «E ne faremo una terza stagione, solo per vostra informazione».

Prima di iniziare a lavorare sulla serie tv HBO, Nicole aveva meditato il ritiro dalle scene. «È successo in un periodo della mia vita in cui avevo avuto le mie figlie e stavo pensando di ritirarmi», ha spiegato. «Poi è venuta fuori questa situazione, in cui io e Reese Witherspoon abbiamo iniziato a produrre e a creare questo show. Poi tutti voi lo avete visto, rendendolo un grande successo».

Ecco perché la serie si era interrotta

«Big Little Lies», basato sul romanzo di Liane Moriarty, ha debuttato come serie limitata nel 2017.

Il cast stellare è composto da Nicole, Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoe Kravitz e Shailene Woodley. La serie è tornata nel 2019 con una seconda stagione e la new entry di lusso Meryl Streep.

La produzione della terza stagione si è arenata dopo la morte del regista Jean-Marc Vallée, scomparso nel 2021 a soli 58 anni.

Zoe Kravitz, lo scorso anno, ha ammesso che «non riuscirebbe a immaginare» il ritorno della serie tv senza il «visionario» regista.

Covermedia