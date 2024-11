Nicole Kidman

La star si lascia andare a dei pensieri profondi durante una recente intervista con GQ.

Nicole Kidman rivela di svegliarsi nel cuore della notte in preda a brutti pensieri. In una nuova intervista per l'edizione britannica di GQ, la star di Hollywood ha parlato delle sue notti insonni, caratterizzate da pensieri sull'amore e sulla morte.

«Mortalità, connessione. La vita arriva e ti colpisce», ha affermato Nicole. «E la perdita dei genitori, l'educazione dei figli, il matrimonio e tutte le cose che ti rendono un essere umano completamente senziente. Sono in tutti quei posti. Quindi la vita è, uff».

«È senza dubbio un percorso. E ti colpisce man mano che cresci. Mi sveglio alle 3 del mattino piangendo. Se ci sei dentro e non ti intorpidisci. E io ci sono dentro. Completamente dentro».

Il padre di Nicole, Anthony, è morto per un sospetto infarto nel 2014, mentre la madre Janelle è mancata a settembre, quando la star si trovava alla Mostra del cinema di Venezia.

La star di «The Perfect Couple» ha due figlie, Sunday Rose, 16 anni, e Faith, 13 anni, con il marito Keith Urban: crescere una famiglia ha avuto un impatto enorme sulla sua visione della vita. «C'è l'aspetto della mortalità della vita che, quando inizi a gestirlo, è molto pesante. Quando cresci dei figli pensi: «Devo restare qui. Voglio vedere tutto questo"», ha condiviso. «È devastante, meraviglioso e straordinario allo stesso tempo».

