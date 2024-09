Nicole Kidman

La star si trovava a Venezia quando è arrivata la triste notizia.

Covermedia

Nicole Kidman ringrazia i fan per l'affetto e la vicinanza dopo la scomparsa della madre.

Lo scorso weekend, l'attrice australiana ha annunciato la morte della mamma Janelle all'età di 84 anni.

Su Instagram, la star di Hollywood ha postato una serie di foto di momenti felici della sua famiglia, in cui figurano la sorella Antonia Kidman e la loro amata mamma.

«Io e mia sorella insieme a tutta la nostra famiglia vogliamo ringraziarvi per le manifestazioni di amore e gentilezza che abbiamo sentito questa settimana», ha scritto Kidman.

Ecco i messaggi di alcune colleghe

«Ogni messaggio che abbiamo ricevuto dalle persone che amavano e stimavano nostra Madre ha significato per noi più di quanto riusciremmo mai ad esprimere. Grazie da parte di tutta la nostra famiglia per aver rispettato la nostra privacy mentre ci prendiamo cura l'uno dell'altro». In risposta all'emozionante messaggio, alcuni amici famosi di Nicole si sono uniti alle condoglianze.

«Vi mando tanto amore a entrambe. Mi dispiace tanto per la vostra perdita. La vostra mamma meravigliosamente vivace mancherà a così tante persone. Spero che ora si sia riunita serenamente al vostro papà, vi voglio bene», ha commentato Naomi Watts

Michelle Pfeiffer ha invece scritto: «Mi dispiace tanto per la vostra perdita, Nicole. Vi mando benedizioni a te e alla tua famiglia». E Lenny Kravitz ha aggiunto: «Le mie più sentite condoglianze a te e alla famiglia. Sono stato fortunato ad essere stato in sua presenza. Riposa in pace».

Ha saputo la brutta notizia a Venezia

Nicole ha saputo della morte della madre mentre si trovava in Italia per partecipare alla première del suo nuovo film «Babygirl» alla Mostra del cinema di Venezia, il 30 agosto.

La star è stata insignita della Coppa Volpi come Migliore attrice. A ritirare il premio è stata la regista Halina Reijn che ha letto un comunicato scritto dall'attrice.

«Sono scioccata e devo andare dalla mia famiglia, questo premio è per lei. Mi ha plasmata, mi ha guidata e mi ha creata. Sono più che grata di poter dire il suo nome a tutti voi attraverso Halina. La collisione tra vita e arte è straziante e il mio cuore è spezzato», ha affermato.

Il padre di Nicole, Antony Kidman, è morto per un infarto all'età di 75 anni nel 2014.

Covermedia