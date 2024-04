Nicole Kidman

La star di Hollywood è stata premiata all’AFI Life Achievement Award Gala per la sua incredibile carriera.

Covermedia

Nicole Kidman è convinta che sarebbe una «pessima regista». La star di Hollywood ha recitato in oltre sessanta film e ha prodotto serie tv di successo, ma non ha mai accettato di passare dall’altro lato della cinepresa, semplicemente perché ritiene di non avere le giuste capacità per dirigere un cast.

«Sarei una pessima regista perché mi vengono in mente sempre tante idee. Un regista invece deve fare delle scelte e non è decisamente la mia specialità», ha dichiarato Kidman al The Hollywood Reporter sul red carpet dell AFI Life Achievement Award Gala.

«Sono molto brava ad appassionarmi e supportare le voci e leggere una sceneggiatura e dire: «Adoro questa sceneggiatura», o vedere qualcuno e dire: «Adoro questo attore, adoro questo regista, come posso sostenerli?» e magari non hanno fatto nulla prima, ma voglio seguirli. Questo è ciò che amo fare; mi emoziona e mi rende davvero felice. Adoro far luce su altre persone o aiutare a farlo».

Le produzioni della Kidman

Nicole ha prodotto serie tv come «Big Little Lies», «Nine Perfect Strangers», «The Undoing – Le verità non dette» e «Operazione speciale: Lioness» tramite la sua società di produzione Blossom Films.

Nell’accettare il premio, la star australiana ha ringraziato tutti i registi con cui ha lavorato nel corso della sua carriera, con una menzione particolare per Jane Campion, Phillip Noyce, Gus Van Sant e Stephen Daldry.

«Ci sono così tanti giovani registi e voci totalmente originali che meriterebbero di essere ascoltate, avrebbero molto da dire», ha detto al pubblico di Los Angeles. «Dobbiamo dare loro una chance per farlo e ascoltarli, e io ci sono. Sono pronta a rimboccarmi le maniche. Sono sempre qui per sostenere queste voci».

