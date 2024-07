Nicole Kidman fa delle dichiarazioni inedite sul suo ex marito Tom Cruise

Nicole Kidman

Nicole Kidman ha rilasciato, in una nuova intervista, delle dichiarazioni inedite sul suo ex marito Tom Cruise.

Il premio Oscar, 57 anni, ha parlato al Los Angeles Times del 25mo anniversario del film «Eyes Wide Shut», scritto e diretto da Stanley Kubrick.

È stato chiesto alla Kidman se pensasse che Kubrick «stesse sfruttando» il suo matrimonio con Cruise, 62 anni, per sviluppare la relazione tra i loro personaggi.

«Immagino che lo stesse facendo», ha detto Nicole. «C'erano idee che lo interessavano. Faceva un sacco di domande», ha continuato. «Ma aveva un forte senso della storia che stava raccontando. Ricordo che diceva: 'I triangoli sono difficili. Devi procedere con cautela quando si tratta di un triangolo'. Perché una persona poteva sentirsi accerchiata. Ma lui ne era consapevole e sapeva come gestirci».

«Eyes Wide Shut» racconta la storia di un medico (Cruise) che si infiltra in un gruppo sessuale clandestino dopo aver scoperto che sua moglie (Kidman) era sul punto di tradirlo. La coppia dalla vita idilliaca esplora così la propria relazione in un mondo sotterraneo di lussuria e fantasie peccaminose.

Le riprese sono durate 2 anni, durante i quali i due hanno vissuto in una roulette

Nicole Kidman ha ricordato che le riprese del film hanno richiesto due anni, durante i quali lei e Cruise hanno vissuto in una roulotte e hanno trascorso molto tempo con Kubrick, morto l'anno in cui il film è uscito, e con la loro co-protagonista Sydney Pollack.

«Alla fine, abbiamo imparato a fare la pasta perché Sydney era un cuoco fantastico», ha detto. «Stanley veniva nella nostra roulotte, mangiavamo. Nella piccola cucina della nostra roulotte, Sydney preparava questa incredibile pasta ai carciofi con parmigiano reggiano e questo incredibile olio d'oliva e pollo arrosto».

«Avevamo una casa a 10 minuti di distanza, ma vivevamo in quella roulotte», ha spiegato Kidman. «Tom e io la condividevamo perché Stanley diceva: 'Non vi daranno una roulotte. Non possiamo permettercela.' Tom aveva un'area più piccola perché gestiva delle cose. E giocava ai videogiochi. Era già famoso. Quindi ce n'era molto».

Raramente i diretti interessati parlano della loro unione

Nicole Kidman e Tom Cruise sono stati sposati dal 1990 al 2001 e raramente i diretti interessati parlano di questa unione.

La coppia ha adottato due bambini insieme, Bella, 31 anni, e Connor, 29. Successivamente la Kidman ha sposato nel 2006 il cantante Keith Urban, dal quale ha avuto le figlie Isabella e Sunday-Rose. Tom Cruise è stato sposato dal 2006 al 2012 con Katie Holmes, che l'ha reso padre di Suri.

Stanley Kubrick è morto di infarto all'età di 70 anni il 7 marzo 1999, pochi giorni dopo aver proiettato il montaggio finale di «Eyes Wide Shut» alla famiglia e al cast.

