Nicole Kidman

L’attrice è la prima australiana a ricevere il prestigioso premio, conferito dall’American Film Institute.

Covermedia

La straordinaria carriera di Nicole Kidman verrà celebrata a Hollywood con un prestigioso premio.

L’attrice Premio Oscar sarà infatti la prima australiana a ricevere il Life Achievement Award dall’American Film Institute.

Kidman ha dichiarato al magazine Stellar di sentirsi grata e onorata per ll riconoscimento, che le verrà consegnato in occasione della cerimonia del 27 aprile. «Ricevere questo premio mi riempie di enorme gratitudine», ha condiviso la star. «Essere la prima australiana ad essere onorata in questo modo mi lascia senza parole».

In passato il premio è stato conferito a star come Lillian Gish, Bette Davis, Meryl Streep, Jane Fonda e Barbara Streisand. Tra gli uomini invece spiccano i nomi di George Clooney, Robert de Niro e Al Pacino.

«Sono cresciuta come una ragazza di periferia di Sydney che voleva solo recitare», ha detto Kidman. «Aver costruito una carriera facendo ciò che amo è qualcosa che va oltre i miei sogni».

La 56enne sarà la quarantanovesima artista premiata con l’AFI Life Achievement Award, premio istituito nel 1973.

Nicole ha conosciuto la fama internazionale nel 1989 con il film «Ore 10: calma piatta», con Sam Neill. Poi sono arrivati tre film interpretati accanto all’ex marito Tom Cruise: «Giorni di tuono», «Cuori ribelli» e «Eyes Wide Shut». In carriera ha vinto sei Golden Globes, un BAFTA Award e un Oscar come Migliore Attrice per «The Hours», nel 2003.

Covermedia