Nina Moric sulla degenza in ospedale: «Mi hanno abbandonata tutti»

Nina Moric

Dopo il ricovero per sepsi e l’asportazione della protesi al seno la showgirl ricomincia da capo e dice basta ai ritocchini: «Ho abusato di botulino e di acido ialuronico».

Nina Moric sta ricostruendo i pezzi di una vita affettiva naufragata.

Lo rivela nell’intervista concessa al settimanale Oggi, dove ripercorre i dettagli della difficile operazione subita lo scorso maggio, quando a causa di un’infezione si è vista asportare la protesi al seno.

«A maggio ho avuto un problema al seno. Un'infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso. Dopo un mese, il mio seno era viola, una «bomba» che mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas», ricorda l’ex modella croata che ha dovuto affrontare in solitudine la degenza.

«Sono stata 20 giorni in ospedale. Mi hanno asportato il seno e la protesi. La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. Mi hanno abbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo», ammette Nina che ha perso i contatti anche con il figlio Carlos, avuto da Fabrizio Corona.

«È parte di me, siamo le due metà della luna, ce l'ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo».

Oltre alle considerazioni di carattere famigliare, la Moric ha parlato anche del suo rapporto con i ritocchini.

«Prima ho abusato di botulino e di acido ialuronico, ma è da due anni che non mi faccio punturine. Avevo il terrore di invecchiare, che è tipica del mio ambiente di prima».

Covermedia