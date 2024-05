Normani

Una nuova avventura creativa tra musica e cinema.

Covermedia

Normani ha affrontato il suo debutto cinematografico in «Freaky Tales» senza timori, pronta a esplorare una nuova via creativa.

La cantante di «Motivation» interpreta il personaggio di Entice al fianco di attori del calibro di Pedro Pascal, Ben Mendelsohn e Jay Ellis nel dramma che intreccia quattro storie ambientate in luoghi reali e durante eventi storici reali a Oakland, California, nel 1987.

Nonostante fosse una novizia nel campo della recitazione, l'ex membro delle Fifth Harmony non ha avvertito troppo nervosismo, poiché era determinata a esplorare un nuovo sbocco creativo.

«È stata un'esperienza così rigenerante per me, soprattutto perché gran parte del mio tempo e del mio cuore erano stati dedicati alla musica per così tanto tempo», ha raccontato Normani a ELLE.

«Mi sono sentita in grado di esprimere la mia creatività in un modo diverso. Non c'era paura nell'affrontarlo. Ovviamente c'era un po' di nervosismo, perché questo era un nuovo ambiente per me, ma è proprio questo che mi è piaciuto di più: poter iniziare da zero, come una pagina bianca, una tela intonsa.»

Normani ha trascorso molto tempo a lavorare con Dominique Thorne, nota per il suo ruolo in «Black Panther: Wakanda Forever», e ha imparato molto dalla sua co-star. «Non smetterò mai di essere una studentessa, quindi le ho fatto molte domande – lei mi diceva cosa stavo facendo bene e mi incoraggiava a essere presente,» ha condiviso la cantante 28enne.

Riflettendo sull'esperienza «davvero straordinaria» nel suo complesso, la cantante ha aggiunto, «È stato tutto veloce e lento allo stesso tempo. Ero curiosa di vedere come avrebbero assemblato tutte le diverse parti, e hanno fatto un lavoro magnifico».

«Freaky Tales», diretto dai registi di «Captain Marvel» Anna Boden e Ryan Fleck, ha debuttato al Sundance Film Festival a gennaio. Non ha ancora una data di uscita.

