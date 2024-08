Naomi Campbell

Lui è un celebre produttore cinematografico saudita, e la notizia del matrimonio sta facendo il giro del web.

Covermedia

Naomi Campbell, la leggendaria top model britannica, e Mohammed Al Turki, influente produttore cinematografico saudita, hanno sorpreso il mondo con un matrimonio da sogno celebrato in alto mare.

Lontano dagli sguardi indiscreti, la coppia ha scelto un lussuoso yacht come cornice per il loro sì, circondati da pochi intimi in un'atmosfera che unisce eleganza e riservatezza.

La notizia delle nozze tra Naomi Campbell e Mohammed Al Turki è stata accolta con sorpresa e ammirazione. La supermodella, icona indiscussa di stile e bellezza, ha sempre saputo come catturare l'attenzione del pubblico, e questa volta lo ha fatto con una cerimonia privata e raffinata.

Dove è stato celebrato il matrimonio?

A bordo di uno yacht, immersi nelle acque cristalline, Naomi e Mohammed hanno sigillato il loro amore con una cerimonia intima, riservata a un selezionato gruppo di amici e parenti.

Le nozze sono state caratterizzate da un'atmosfera di assoluta eleganza. Naomi, splendida come sempre, ha scelto un abito che ha esaltato la sua innata raffinatezza, mentre Mohammed Al Turki, noto per il suo gusto impeccabile, ha sfoggiato un look sobrio ma di grande classe.

La scelta di celebrare il matrimonio su uno yacht non è stata casuale: il mare, simbolo di libertà e avventura, riflette perfettamente lo spirito indipendente e audace di Naomi Campbell.

Secondo quanto riferito da fonti vicine alla coppia, la cerimonia è stata un vero e proprio inno alla discrezione e all'esclusività, con la presenza di pochissimi invitati accuratamente selezionati.

Tra i partecipanti, nomi illustri del mondo della moda e del cinema, ma anche amici di lunga data della coppia, che hanno condiviso con loro questo momento speciale in un contesto tanto riservato quanto straordinario.

