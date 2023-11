Nunzia De Girolamo

La conduttrice difende la sua intervista ed esprime grande solidarietà con la vittima dello stupro di Palermo, chiamata in studio per raccontare la sua versione.

Nunzia De Girolamo è al centro delle polemiche dopo aver condotto un'intervista controversa con Asia, una giovane vittima di violenza di gruppo.

La conduttrice di «Avanti Popolo» su Rai 3 ha deciso di rispondere agli attacchi con un post su Instagram, una sorta di lettera «a cuore aperto» rivolta ai critici e ai telespettatori. In un momento in cui il dibattito è acceso e polarizzato, De Girolamo si è voluta difendere e chiarire le sue intenzioni.

«Avete sbagliato bersaglio: siamo tutte dalla stessa parte». La conduttrice ha incontrato la giovane Asia qualche giorno prima dell'intervista. Un dialogo dove esperienze, emozioni, e storie di vita dolorose sono state eviscerate.

«Ho incontrato Asia qualche giorno prima della nostra intervista. Ore e ore a cuore aperto, tra emozioni e dolore, sorrisi e paure. È così che mi ha raccontato la sua difficile vita. Gli abusi, le mancanze, le sfortune, le violenze, la fragilità, ma anche la forza di non arrendersi. Molte cose sono rimaste in quella stanza. E anche se lei me lo avesse chiesto, non le avrei mai rese pubbliche», scrive la De Girolamo per poi affondare la lama.

«Abbiamo condiviso tutto ciò che avremmo detto. Tutto. Anche i messaggi che, privatamente, aveva ricevuto sui suoi canali social e che abbiamo deciso di leggere».

