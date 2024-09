Continuano ad aumentare le accuse nei confronti di Sean Combs. (Immagine d'archivio). Keystone

Nuove accuse contro Sean Combs: una donna è uscita allo scoperto sostenendo che il pioniere dell'hip-hop noto come Puff Daddy e la sua ex guardia del corpo l'hanno legata e stuprata, per vendere come pornografia il filmato dell'aggressione.

SDA

Thalia Graves, questo il nome dell'accusatrice, è assistita da Gloria Allred, una avvocatessa in prima linea nelle cause di violenze sessuali. È scoppiata in lacrime durante una conferenza stampa a Los Angeles parlando del «dolore interno» subito a causa dell'aggressione.

Thalia, il cui ragazzo era un executive dell'etichetta di Combs Bad Boy, è l'undicesima persona uscita allo scoperto con accuse contro Combs. Lo stupro e quel che ne è seguito sarebbe avvenuto nel 2001 nello studio di registrazione Daddy's House a New York.

La denuncia, presentata a New York, arriva sulla scia del rinvio a giudizio dell'impresario per reati sessuali. «Sono contenta che sia dietro le sbarre ma questo è un senso di sollievo temporaneo», ha detto la Graves.

SDA