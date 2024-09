Immagine illustrativa. IMAGO/Pond5 Images

Carlo Cracco ritorna su Amazon Prime Video con «Dinner Club», mentre «Bake Off Italia» debutta su Real Time e Alessandro Borghese domina con «4 Ristoranti» su Sky Uno.

Covermedia

Settembre 2024 segna l'inizio di una stagione entusiasmante per gli appassionati di cucina in Italia.

Tra le novità più attese troviamo la terza stagione di «Dinner Club», in arrivo su Amazon Prime Video. Condotto dallo chef Carlo Cracco, il programma segue attori come Sabrina Ferilli e Pierfrancesco Favino in un viaggio alla scoperta di sapori e tradizioni italiane, offrendo una fusione perfetta tra intrattenimento e cultura gastronomica.

Non meno atteso è il ritorno di «Bake Off Italia» su Real Time, iniziato il 3 settembre 2024. Benedetta Parodi guida ancora una volta i concorrenti nella sfida di pasticceria, affiancata dalla storica giuria composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d'Onofrio.

Alessandro Borghese è invece il protagonista di due show: «4 Ristoranti» su Sky Uno, dove continua la sfida tra ristoratori per decretare il migliore locale, e «Piatto Ricco» su TV8, che vede sfidarsi chef amatoriali non solo in cucina, ma anche sul piano psicologico.

Per chi cerca volti nuovi, su Food Network Italia spicca «Il volo dell'aquila», condotto dal vincitore di «MasterChef» Francesco Aquila, che porta sul piccolo schermo nuove ed emozionanti sfide

.

Covermedia