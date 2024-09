Ofelia Passaponti, 24 anni, è stata incoronata Miss Italia 2024. La giovane senese ha conquistato la giuria con il suo charme e la sua personalità, portando a casa la corona dopo una serata emozionante a Porto San Giorgio.

Ofelia Passaponti, nata a Siena nel 2000, ha conquistato il titolo di Miss Italia 2024, segnando la sesta vittoria per la Toscana nella storia del concorso.

Laureanda in Strategie e Tecniche della Comunicazione, Ofelia ha stupito la giuria, presieduta da Martina Colombari, ex Miss Italia del 1991, per la sua eleganza e il suo percorso di vita. Oltre agli studi, Ofelia è appassionata di pallavolo e lavora come hostess, dimostrando una versatilità che va oltre la semplice bellezza estetica.

La serata finale, tenutasi a Porto San Giorgio il 22 settembre 2024, ha visto la partecipazione di 15 finaliste, scelte tra le 220 concorrenti iniziali. Al secondo posto si è classificata Elisa Armosini, sarda, e al terzo la lombarda Mariama Diop. La manifestazione è stata trasmessa in diretta streaming, confermando il suo fascino e la sua rilevanza dopo 85 edizioni.

La patron del concorso, Patrizia Mirigliani, ha elogiato Ofelia e tutte le partecipanti, sottolineando l'importanza della bellezza come valore universale, mentre Ofelia ha dedicato la vittoria alla sua famiglia, che l'ha sempre supportata.

Con questa vittoria, Ofelia si prepara ad affrontare un anno di impegni nel mondo dello spettacolo, augurando a tutte le altre concorrenti di continuare a inseguire i propri sogni.

