All'ex stella del football americano O.J. Simpson è stato diagnosticato un cancro alla prostata. Jason Bean/Pool The Reno Gazette-Journal/AP/dpa

Secondo diversi media americani, all'ex leggenda del football O.J. Simpson è stato diagnosticato un cancro alla prostata.

Hai fretta? blue News riassume per te All'ex star del football americano O.J. Simpson è stato diagnosticato un cancro alla prostata.

La notizia è stata riportata da diversi media statunitensi. Il 76enne si sta sottoponendo a chemioterapia a Las Vegas.

O.J. Simpson, durante la sua carriera nella NFL, era una celebrità. In seguito si è fatto un nome come attore.

Ma è stato un gigantesco processo per omicidio nel 1994 a dargli grande fama. Fu accusato di aver ucciso l'ex moglie e il suo nuovo compagno. Simpson ha sempre sostenuto la sua innocenza. Nel 1995 è stato assolto, nonostante forti dubbi.

Nel 2008 Simpson è stato condannato per rapina a mano armata e aggressione. È stato rilasciato dopo nove anni per buona condotta. Mostra di più

La vita di Orenthal James Simpson assomiglia a un film drammatico di Hollywood.

Ha subito diversi processi ed è stato condannato per rapina a mano armata e aggressione nel 2008. Ha trascorso nove anni in carcere.

Secondo diversi media statunitensi, al 76enne ex stella della NFL è stato diagnosticato un cancro alla prostata.

Simpson: «Prendetevi cura di voi e trascorrete un fantastico weekend del Super Bowl»

Nel frattempo, O.J. Simpson si starebbe sottoponendo a chemioterapia a Las Vegas.

In un video postato su X ha smentito le voci sul suo ricovero in un ospizio.

Nel filmato, si vede la leggenda del football americano in macchina che dice: «Ospizio? Non sono in un ospizio». Afferma anche di non sapere chi ha fatto girare la voce.

Non parla però della sua diagnosi o del suo attuale stato di salute.

Ha un piano per i prossimi giorni: vuole ricevere molti amici per guardare con loro il Super Bowl. Simpson continua ottimista: «Tutto va bene. Prendetevi cura di voi stessi e trascorrete un fantastico weekend del Super Bowl».