Olivia Colman

L’attrice di «The Crown» ammette di aver fatto più di un ritocchino.

Olivia Colman non si nasconde e ammette di aver fatto ricorso al Botox. Parlando di ritocchini, l’attrice Premio Oscar, 50 anni, ha confidato al conduttore Vernon Kay su BBC Radio 2: «Si, ne ho fatto un sacco!».

Alla domanda se l’iniezione da Botox sia dolorosa, la star di «The Crown» ha risposto: «Sì, ti pungono la faccia».

Dopo essersi resa conto che Vernon, 49, aveva quasi la sua stessa età, Olivia ha scherzosamente affermato: «Ma sembro tua madre!».

Colman si pensa abbia interrotto le iniezioni di Botox durante le riprese di «The Crown», dove interpretava la Regina Elisabetta da adulta.

Olivia è recentemente tornata in sala con «Wicked Little Letters», in cui interpreta Edith Swan, una donna profondamente conservatrice di mezza età. Nel cast del film anche Jessie Buckley.

Covermedia