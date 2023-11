Christopher Nolan

Negli Stati Uniti, l'edizione bluray 4K UHD del film è andata sold out in poco tempo: l’Universal ha già ordinato una seconda ristampa del disco.

La versione bluray 4K UHD del film di Christopher Nolan, «Oppenheimer», è andata esaurita velocemente.

Pubblicata negli USA il 21 novembre, i fan hanno fatto a gara per accaparrasene una copia, tanto da decretarne il sold out immediato.

A correre ai ripari ci ha pensato l’Universal che vista l’elevata domanda da parte degli acquirenti, è stata costretta a ordinare una seconda ristampa del disco, in tempo per le vacanze natalizie.

L'esaurimento delle scorte ufficiali su piattaforme come Best Buy e Amazon ha creato un mercato parallelo, con copie dell'edizione speciale Steelbook che vengono rivendute online a prezzi che raggiungono fino a 200 dollari per copia.

«Siamo felici che così tanti consumatori abbiano scelto «Oppenheimer» in 4K Ultra HD e apprendiamo che alcuni rivenditori potrebbero aver esaurito le scorte. Universal sta lavorando per rifornire rapidamente questi rivenditori in modo che i fan possano godersi il film a casa con la migliore qualità delle immagini possibile», ha precisato la divisione home entertainment dello studio di produzione.

L'attesa versione home-video di «Oppenheimer» arriverà in Italia a partire dal 21 dicembre.

