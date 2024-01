Cillian Murphy, l'attore interprete del fisico J Robert Oppenheimer, e il regista dell'omonimo film Christopher Nolan.

Otto statuette per il film di Christopher Nolan, segue «Barbie» con sei.

«Oppenheimer» si è aggiudicato ben otto premi ai Critics Choice Awards. Il film diretto da Christopher Nolan ha superato «Barbie», che ha invece conquistato sei statuette.

«Oppenheimer» ha vinto il premio più importante della serata, Miglior film; Christopher Nolan è stato eletto Miglior Regista, mentre Robert Downey Jr. ha conquistato il premio di Migliore attore non protagonista. La pellicola si è aggiudicata anche i premi di Miglior cast, Miglior montaggio, Migliori effetti visivi e Migliore colonna sonora.

Greta Gerwig e Noah Baumbach sono stati premiati per la Migliore sceneggiatura originale per «Barbie». Il film ha vinto anche nelle categorie di Migliore commedia, Migliore canzone per «I’m Just Ken», Miglior trucco e acconciature, Migliori costumi e design e Migliore scenografia.

Nessuno dei due film ha espresso il Migliore attore/attrice: i premi sono andati rispettivamente a Paul Giamatti per «The Holdovers – Lezioni di vita» e Emma Stone per «Povere Creature!».

Notte di gloria per «The Bear» e «Succession»

«Lo scontro», produzione Netflix, è stata eletta Miglior serie limitata; Steven Yeun ha conquistato il premio di Migliore attore in una serie tv limitata o film per la tv, Ali Wong invece ha trionfato ai Critics come Migliore Attrice in una serie tv limitata o film per la tv, mentre Maria Bello ha vinto il premio di Migliore attrice non protagonista.

Notte di gloria sia «The Bear» sia per «Succession»: entrambe le produzioni si sono aggiudicate tre premi a testa. «The Bear» ha trionfato nelle categorie di Miglior serie comedy, Jeremy Allen White e Ayo Edebiri hanno vinto i premi di Migliore Attore e Migliore attrice in una serie comedy, mentre Ebon Moss-Bachrach è stato scelto come Migliore attore non protagonista in una serie comedy.

«Succession» si è aggiudicata la statuetta Migliore serie drammatica, in trionfo anche i suoi attore Kieran Culkin e Sarah Snook.

La cerimonia è stata presentata da Chelsea Handler al Barker Hangar di Santa Monica, California.

Covermedia