Oprah Winfrey

La presentatrice ha spiegato il motivo della sua dimissione dal consiglio di amministrazione dall'azienda con sede negli Stati Uniti che offre servizi per la perdita e il mantenimento del peso.

Oprah Winfrey ha spiegato il motivo della sua uscita dal Consiglio di Amministrazione di WeightWatchers, noto brand nel settore della gestione del peso.

Gli esecutivi della WW International, Inc. hanno comunicato a fine febbraio che la nota personalità televisiva avrebbe lasciato il suo ruolo.

Durante la sua apparizione al programma «Jimmy Kimmel Live!» giovedì sera, Oprah ha rivelato di aver deciso di lasciare WeightWatchers per evitare qualsiasi accusa di conflitto di interesse.

Questo è diventato particolarmente rilevante dopo che, poco dopo l'annuncio, l'attrice e presentatrice settantenne ha condotto lo speciale «An Oprah Special: Shame, Blame and the Weight Loss Revolution».

«Volevo evitare anche la minima impressione di un conflitto di interesse. Per questo motivo, mi sono dimessa dal Consiglio e ho donato tutte le mie azioni al National Museum of African American History and Culture. In questo modo, nessuno può insinuare che con lo speciale stavo cercando di trarne un vantaggio economico o di promuovere interessi personali», ha dichiarato Oprah.

Le azioni hanno perso il 25%

«La decisione è stata presa perché questo speciale significava molto per me e desideravo avere la libertà di parlare liberamente di qualsiasi argomento, soprattutto ora che WeightWatchers si occupa anche della vendita di farmaci per la gestione del peso», ha aggiunto.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, le azioni di WeightWatchers hanno subito una flessione del 25% in seguito all'annuncio della sua dimissione.

Il conduttore Jimmy Kimmel ha poi chiesto a Oprah se ci fossero state reazioni emotive al momento della comunicazione della sua decisione, e lei ha risposto: «Quasi».

Oprah ha anche condiviso a dicembre di avvalersi dei farmaci per la perdita di peso come uno strumento per mantenere stabile il suo peso, affrontando così le sue note fluttuazioni ponderali.

«An Oprah Special: Shame, Blame and the Weight Loss Revolution» andrà in onda negli Stati Uniti lunedì 18 marzo.

Covermedia