Orlando Bloom

L’attore e la cantante stanno insieme dal 2016.

Covermedia

Come ogni coppia che si rispetti, anche Orlando Bloom e Katy Perry affrontano spesso dei conflitti.

A raccontarlo è l’attore dei «Pirati dei Caraibi» al podcast «What Now? With Trevor Noah».

«Katy pretende che io mi evolva. E anche io sento che anche lei dovrebbe fare lo stesso – ha raccontato la star del cinema -. E questo fa scoppiare i fuochi d’artificio, ma sono momenti anche divertenti e di crescita».

Nonostante i litigi, Orlando ha ammesso che «non cambierebbe per nulla al mondo» la sua vita attuale. «Anche quando a volte ti chiedi: «Ma come facciamo a fare tutto questo?», perché abbiamo alle spalle queste due carriere e vite gigantesche, e la sua…. è come un universo a parte a volte», ha aggiunto l’attore.

Bloom e Perry si sono conosciuti a un after party dei Golden Globes nel 2016. E da allora, a parte una breve pausa di riflessione, formano una delle coppie più belle e solide di Hollywood.

«Mi sono innamorato di Katherine, della ragazza di Santa Barbara e della sua famiglia, dei suoi genitori, pastori, che vivono di buoni pasto. Non stiamo parlando della Montecito glamour».

Orlando ha chiesto a Katy di sposarlo tre anni fa. A causa della pandemia, i due hanno più volte rinviato il matrimonio, senza riuscire più a riprogrammarlo.

Dalla loro relazione è nata nel 2020 la piccola Daisy Dove.

Covermedia