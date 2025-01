Karla Sofia Gascon

Gascon è stata nominata come Migliore attrice per la sua interpretazione in «Emilia Pérez», divenendo la prima donna trans a raggiungere il traguardo.

Karla Sofia Gascon attacca Donald Trump, definendo «vergognoso» il nuovo decreto anti-trans firmato il giorno dopo il suo insediamento alla Casa Bianca.

Gascon è la prima donna trans a essere candidata come Migliore attrice per «Emilia Pérez», film che ha incassato ben 13 nomination.

Nel film interpreta la leader di un cartello di droga messicano che cambia sesso e si dedica ad aiutare le vittime della violenza delle gang.

«Stiamo tornando indietro»

Parlando all'Hollywood Reporter del nuovo decreto di Trump, Gascon ha dichiarato: «È vergognoso».

«Stiamo tornando indietro», ha detto. «Le nuove generazioni non hanno vissuto ciò che hanno vissuto le precedenti, quindi sono destinate a ripetere gli stessi errori. Fate attenzione a dare potere agli intolleranti, perché porrà fine alla poca tolleranza che abbiamo».

Karla ha inoltre rivelato di essere venuta a conoscenza della nomination agli Oscar mentre si trovava in un aeroporto in Brasile.

«Oggi è stato dimostrato che l'arte non comprende l'odio»

«È stato pazzesco. Non avevo dormito tutta la notte. Che illusione, che onore, che amore. Mi sento realizzata, è il culmine di nove mesi di promozione e due anni di lavoro».

«Ora è il momento di concentrarmi sulla mia performance e mettere da parte la mia etnia, la mia sessualità o il colore dei miei capelli, per andare avanti nel processo di "integrazione"» ha detto.

«Oggi è stato dimostrato che l'arte non comprende l'odio. Nessuno può mettere in discussione il mio lavoro, ancora meno il fatto che io sia un'attrice. Un'attrice che merita di essere riconosciuta solo ed esclusivamente per la sua sublime performance in Emilia Pérez».