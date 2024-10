Pamela Anderson ieri sera a Zurigo. Keystone

L'attrice Pamela Anderson, nota per il suo ruolo in «Baywatch», ha ricevuto ieri sera allo Zurich Film Festival (ZFF) l'Occhio d'oro, che ricompensa una carriera dalle mille sfaccettature. Il suo ultimo film, «The Last Showgirl», è stato proiettato in anteprima.

SDA

Consegnando il riconoscimento all'attrice americo-canadese, il direttore del festival Christian Jungen l'ha congratulata per «la performance degna di un Oscar» in «The Last Showgirl». «Pamela Anderson recita così bene che ci si dimentica la persona che sta dietro il personaggio», ha aggiunto.

L'attrice 57enne ha spiegato che recitava il suo proprio ruolo nel lungometraggio di Gia Coppola, nipote del noto Francis Ford Coppola, quello di una ballerina di cabaret di 50 anni in fine carriera che deve salvare la relazione con la figlia. «Quando ho letto la sceneggiatura mi sono detta: 'sono io. Nessun altro può fare questo ruolo'».

Anderson ha in seguito partecipato ad un dibattito con l'animatrice dello ZFF Tanya König, al termine del quale ha lasciato la sala in silenzio, lasciando dietro di sé un pubblico impressionato.

Pur rimanendo associata all'immagine della bionda formosa in costume da bagno che interpreta la bagnina nella serie TV «Baywatch», Anderson è da diversi anni un'attiva sostenitrice della causa animale. È impegnata in campagne contro l'uso di pellicce e pelle e contro la sperimentazione animale.

clsi, ats