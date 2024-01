Paola Cortellesi

Nel suo discorso inaugurale all’università Luiss Guido Carli, l’attrice-regista ha tenuto un monologo sul maschilismo nelle fiabe.

Paola Cortellesi ha esposto una personale disamina sul sessismo insito nelle fiabe durante il suo discorso inaugurale all’università Luiss Guido Carli.

Ad essere presi di mira sono i luoghi comuni che relegano le donne sullo sfondo, incapaci di autodeterminate il proprio destino, affidato quasi sempre al potere salvifico degli uomini (come il Principe Azzurro), che grazie a soldi e potere riescono a capovolgere il destino nefasto.

«Siamo sicuri che se Biancaneve fosse stata una cozza il cacciatore l’avrebbe salvata lo stesso? Biancaneve faceva la colf ai sette nani!», ha detto la Cortellesi come riporta La Stampa rivolgendosi agli studenti presenti, esortandoli a dare il massimo.

«Rimanete originali, siate pazzi, ma senza voler essere a tutti i costi straordinari», ha precisato ricevendo gli elogi del presidente dell’ateneo.

«Diritti, inclusione e sostegno al merito sono i valori che cerchiamo di trasmettere ogni giorno ai nostri studenti e che trovano, in Paola Cortellesi, un'ambasciatrice straordinaria. Stimolare la sensibilità e la consapevolezza dei più giovani su temi cruciali come questi significa arricchire la loro formazione e rafforzare l'impegno e la responsabilità di Luiss come Ateneo internazionale, aperto alle sfide del futuro e connesso con il mondo reale».

Covermedia