Paola E Chiara

Il duo musicale, e sorelle, Paola e Chiara hanno amato la stessa persona nel 2007.

Covermedia

Paola e Chiara unite dalla famiglia, dal lavoro e pure dall'amore. In un'intervista rilasciata a Il Messaggero, la sorella bionda del duo musicale ha rivelato di aver condiviso con Paola un fidanzato.

«Quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere, siamo grandi, siamo altre persone. Secondo me chi fa arte attinge dalle proprie esperienze, anche le più intime e nascoste, e da quello che vede o intuisce negli altri».

Di quel legame, le due cantanti ne avevano già parlato al settimanale Gente: «Scoprirlo è stato uno choc, ma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate».

«Eravamo meno comprese e ascoltate»

Chiara Iezzi ha poi ammesso il motivo per cui si era divisa da Paola per un periodo: «Eravamo meno comprese e ascoltate. Adesso, invece, sono tornati gli Anni '90 e tutto va bene. Nel 2013, dopo aver già pagato di tasca nostra l'album Giungla, avremmo dovuto spendere anche per la promozione e gli eventi. Paola non voleva capire cosa rischiavamo, così prima di fallire e finire a strisciare per terra, tirai il freno».

«La pausa alla fine ci ha fatto bene: ci siamo concentrate più su noi stesse e ci siamo ricaricate. Adesso io e lei collaboriamo solo quando ci va, la musica deve farci divertire senza ansie. La qualità della vita, dopo i quaranta, è importante. Per questo mi sono dedicata anche al mio sogno di bambina: recitare».

Chiara ha lavorato molto in teatro e ha avuto anche una parte nella serie cult della Rai «Mare Fuori».

