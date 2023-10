Paola Ferrari

La giornalista sportiva si racconta nell’intervista concessa al Messaggero: «Mia madre era violenta e non l’ho mai perdonata».

La vita di Paola Ferrari è stata costellata da momenti difficili. Come il rapporto con la madre, una donna violenta che l’ha segnata nel profondo. «Aveva problemi di vario tipo, un po’ recuperammo ma non l’ho mai perdonata. Non riesco a pensare a lei con amore. Ho sviluppato meccanismi di autodifesa che non lasciano tanto spazio a queste cose. Ho avuto un’infanzia difficilissima. Mia madre era una donna molto violenta», ha spiegato la giornalista sportiva nell’intervista concessa al Messaggero, che nel nel 2019 ha avuto un tumore al viso.

«Ho avuto paura che mi portassero via mezza faccia, mi hanno messo 25 punti, e in futuro non escludo di intervenire. Ognuno fa quello che vuole, non giudico. Io di sicuro non mi rifarei il seno, per esempio», continua la Ferrari.

«Per me è importante che le donne facciano tutto per se stesse non per diventare un oggetto sessuale che piaccia agli uomini. Questo è sbagliatissimo. Se una giovane pensa di trasformarsi per diventare come Diletta Leotta deve sapere che solo a una-due va bene. Meglio studiare», precisa la moglie del celebre imprenditore torinese Marco De Benedetti.

«Non mi piace il modello femminile che porta avanti. Atteggiamenti così vistosi non fanno per me. Comunque a Rai Sport vado d’accordo con tante donne».

Covermedia