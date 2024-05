Paola Perego

La conduttrice ha condiviso riflessioni profonde sul futuro del settore televisivo e sul suo personale percorso professionale, forte della sua esperienza decennale nel mondo dello spettacolo.

Paola Perego è stata una delle protagoniste più attese al Festival della TV di Dogliani, dove ha tenuto un discorso sulle dinamiche attuali e future del panorama televisivo.

Durante il suo intervento, la Perego ha esplorato vari temi, dalla evoluzione dei format televisivi all'importanza dell'adattamento continuo agli interessi mutevoli del pubblico.

In un'epoca in cui la televisione si trova a competere con le piattaforme di streaming e i contenuti on-demand, la Perego ha sottolineato come sia cruciale per i professionisti del settore rinnovare costantemente le proprie strategie di engagement del pubblico.

«La televisione non è solo intrattenimento, ma un mezzo potente di comunicazione e connessione con le persone. Dobbiamo essere pronti a innovare e adattarci, mantenendo sempre il pubblico al centro delle nostre attenzioni», ha dichiarato durante il panel sostenendo l'importanza di restare autentici e di costruire una relazione di fiducia con gli spettatori.

«Nel corso degli anni, ho imparato che il pubblico apprezza la sincerità e la trasparenza. Questi valori non passeranno mai di moda, nonostante il cambiamento delle piattaforme e dei formati».

Inoltre, ha toccato il tema della responsabilità sociale dei media, sottolineando come i programmi televisivi abbiano il potere di influenzare opinioni e comportamenti. «Abbiamo una grande responsabilità, quella di informare correttamente e di offrire una visione equilibrata degli eventi. È fondamentale che la televisione continui a svolgere questo ruolo con integrità e impegno», ha aggiunto.

