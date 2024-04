Paola Perego

La presentatrice si apre sulla diagnosi di cancro al rene: «Mi sono giurata privatamente».

Covermedia

La nota conduttrice di «Citofonare Rai2», Paola Perego, ha discusso pubblicamente del suo stato di salute e del trattamenti subiti per curare un tumore al rene.

Nel gennaio scorso, Perego ha condiviso su Instagram di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere una neoplasia renale, lo stesso tipo di tumore che aveva afflitto Michela Murgia in uno stadio più avanzato: «Una nefrectomia parziale per una neoplasia», aveva specificato.

A distanza di mesi, la conduttrice torna a parlare, evidenziando come la diagnosi precoce sia stata cruciale nella sua battaglia contro il tumore.

In un'intervista rilasciata a «OK Salute», Perego descrive la fortuna di aver potuto effettuare controlli privatamente: «Sono stata una donna fortunata perché ho la possibilità di fare controlli privatamente e con una semplice ecografia addominale ho potuto scoprire di avere un tumore al rene all'inizio della sua evoluzione».

Paola Perego non nasconde la sua preoccupazione per chi non ha accesso immediato a tali risorse diagnostiche, sottolineando una disparità significativa nel sistema sanitario nazionale.

«Spesso i giornali parlano del fatto che tanti italiani rinunciano a cure ed esami per motivi economici. È qualcosa di profondamente ingiusto, anzi direi inaccettabile in un Paese come il nostro.»

«Inutile organizzare campagne per la diagnosi precoce delle malattie, se poi occorrono mesi se non anni per avere un appuntamento. Troppe persone che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale si scontrano con liste d’attesa infinite, che possono trasformare una situazione affrontabile in un problema gigantesco».

