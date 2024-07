Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in una foto d'archivio. IMAGO/ZUMA Wire

Il conduttore Paolo Bonolis non avrebbe preso bene la notizia del legame tra la sua ex moglie Sonia Bruganelli e Angelo Madonia.

Covermedia

Non è un periodo facile per Paolo Bonolis, che starebbe soffrendo molto per questioni private.

«È apparentemente imperturbabile, ma chi lo conosce bene parla di una sua grande sofferenza perché è ancora innamorato della sua ex moglie Sonia Bruganelli», fa sapere il settimanale Oggi.

Inoltre i due ex coniugi continuano anche a lavorare insieme e la Bruganelli avrebbe «un grande ascendente professionale». Tanto che sarebbe «riuscita a far allontanare da Avanti un altro! lo storico autore di Paolo, Marco Salvati. Con lui negli scorsi mesi Bruganelli aveva troncato ogni rapporto dopo un acceso confronto su questioni di lavoro».

Si sono presentati mano nella mano

Da qualche mese Sonia sta frequentando Angelo Madonia, il ballerino di «Ballando con le Stelle» ed ex fidanzato di Ema Stokholma. I diretti interessati hanno parlato sempre di amicizia speciale, ma al party pre wedding di Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono presentati mano nella mano.

Non solo: pare che Sonia sia in lizza per partecipare alla prossima edizione del dancing show di Milly Carlucci, anche se non dovrebbe ballare in coppia con il nuovo compagno.

Bruganelli e Bonolis sono stati sposati dal 2002 al 2023 e hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele.

