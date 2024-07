Sonia Bruganelli

Dagospia conferma i rumors: l'ex moglie di Paolo Bonolis e il ballerino Angelo Madonia, ex di Ema Stokholma, sono stati visti insieme, mano nella mano, al party pre-matrimoniale di Simona Ventura e Giovanni Terzi a Milano.

Negli ultimi mesi, si sono susseguite le voci sulla possibile relazione tra Sonia Bruganelli, 50 anni, e Angelo Madonia, 39 anni.

Ora, Dagospia conferma questi rumors, rivelando che l'ex moglie di Paolo Bonolis e il ballerino, ex compagno di Ema Stokholma, sono stati visti insieme, mano nella mano, al party pre-matrimoniale organizzato da Simona Ventura e Giovanni Terzi a Milano.

Non è chiaro quando sia iniziata la loro storia, ma i due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni negli ultimi mesi. A marzo, Bruganelli ha raggiunto Madonia a Madrid, dove lui era impegnato con la versione spagnola di «Ballando con le stelle».

«È una persona molto simpatica e intelligente»

A maggio, i due sono stati fotografati a Palma di Maiorca in atteggiamenti affettuosi. Più recentemente, a Roma, Bruganelli è stata vista entrare nell'edificio dove risiede Madonia.

Quando gli è stata chiesta un'opinione sulla loro presunta relazione, Madonia aveva inizialmente affermato che si trattava solo di un'amicizia: «Non la conosco da molto tempo, ma è una persona molto simpatica e intelligente. Ci siamo incontrati in Spagna perché è venuta a vedere lo show. Era con altre persone, eravamo in gruppo».

Ha anche dichiarato di essere single da circa sei o sette mesi, dopo la fine della sua relazione con Ema Stokholma, e di essere focalizzato su se stesso e sulle sue figlie.

Tuttavia, sembra che la situazione sia evoluta. Un anno dopo l'annuncio della separazione da Paolo Bonolis, con cui è stata sposata per quasi venticinque anni e con cui ha avuto tre figli, Sonia Bruganelli sembra aver trovato una nuova felicità con Angelo Madonia.

E Paolo Bonolis?

D'altra parte, Paolo Bonolis non sembra avere fretta di iniziare una nuova relazione. In un'intervista al Corriere dello scorso aprile, ha dichiarato: «Adesso sto benissimo così. Ho tanti amici, cinque figli, due nipoti e una terza in arrivo a luglio. Se dovesse succedere qualcosa, succederà. Se non succede, come si dice a Roma, ciccia».

Bonolis ha ammesso di aver vissuto la separazione da Sonia come una difficoltà, pur comprendendola e accettandola. Ha spiegato che il divorzio è stato il risultato di cambiamenti personali che devono essere rispettati.

«Ogni cosa ha luci e ombre: se ti concentri sulle luci, superi le difficoltà; se ti fermi sulle ombre, ti rattristi. Preferisco che una cosa finisca piuttosto che diventi una menzogna», ha detto durante un podcast lo scorso giugno.

