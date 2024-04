Paolo Bonolis rivela: «Ecco chi è stato a volere la separazione»

Paolo Bonolis

Il conduttore Mediaset ha ammesso che non è stato lui a chiudere il matrimonio dopo venti anni insieme.

Covermedia

È stata Sonia Bruganelli a mollare Paolo Bonolis: è questa l’ultima rivelazione del conduttore. «Ho subito la decisione della separazione, per me non è stato facile», ha detto Bonolis in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

«Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Per me non è stato facile, ma giusto», ha aggiunto.

A quanto pare Sonia Bruganelli, attualmente opinionista a L’Isola dei Famosi, non era più innamorata dell’ex marito. Solo tanto affetto e stima, che oggi restano: gli ex coniugi hanno saputo mantenere un rapporto di armonia per il bene dei tre figli in comune.

Bonolis non è alla ricerca di un nuovo amore: «Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia».

Paolo ha inoltre annunciato che il suo addio alla tv è slittato: resterà un altro anno a Mediaset «come ho promesso a Pier Silvio Berlusconi».

