Paolo Virzì

Dopo la fine del matrimonio con Micaela Ramazzotti, il regista ritrova la serenità accanto a Susanna, con cui è stato visto a Roma.

Covermedia

Paolo Virzì sembra aver trovato un nuovo equilibrio accanto a Susanna, una nuova compagna con cui è stato avvistato per le vie di Roma.

La relazione giunge dopo la difficile separazione da Micaela Ramazzotti, e apre per il regista un capitolo di serenità. Fotografati insieme nella Capitale, i due appaiono rilassati e immersi nel nuovo rapporto.

Anche Micaela Ramazzotti ha trovato un nuovo amore: il personal trainer Claudio Pallitto, con cui fa coppia da circa un anno.

Pur mantenendo un profilo riservato, Pallitto ha condiviso un messaggio affettuoso per l'attrice in occasione dei David di Donatello: «Ti sei presentata a questi David come una dea, una donna dall'animo gentile e un cuore d'oro – cita la dedica – fiero di accompagnarti in ogni tua avventura».

Sul piano lavorativo, entrambi si stanno dedicando a nuovi progetti. Virzì è impegnato in una nuova pellicola, mentre la Ramazzotti sta per debuttare alla regia con «Felicità», un'opera che riflette il percorso di crescita e indipendenza intrapreso dall'attrice.

