Paris Hilton

Paris Hilton condivide alcuni dettagli del suo secondo album, che verrà rilasciato a quasi 20 anni dal suo debutto sulla scena musicale. Sia, Jesse Shatkin, Alex Frankel e Benny Blanco tra i produttori di «Infinity Icon», in arrivo il 6 settembre.

Covermedia

La DJ e reality star Paris Hilton pubblicherà il disco, intitolato «Infinite Icon», a settembre, sperando di tornare a scalare le classifiche di tutto il mondo. Per il nuovo progetto, distribuito da ADA, la 43enne sarà affiancata da grandi produttori e star del panorama musicale contemporaneo.

«Sono felicissima di poter tornare a lavorare nella famiglia di Warner Music», ha dichiarato Hilton. «ADA mi darà la possibilità di condividere la mia musica con il mondo, pur mantenendone la proprietà, il che è importantissimo per me, in quanto artista e imprenditrice. Non vedo l'ora che tutti possano ascoltare l'album».

«Sono orgogliosa e grata ai miei cari amici e produttori»

«Sono così orgogliosa di questo lavoro e grata ai miei cari amici e produttori, Sia, Jesse Shatkin, Alex Frankel, a tutto il team di ADA, e ad ogni singola persona che ha contribuito alla creazione e alla distribuzione di questo album».

Il singolo di lancio, intitolato «I'm Free», vede la collaborazione della cantante britannica/giapponese Rina Sawayama. Secondo Variety, ci sarà una traccia con Meghan Trainor.

Sia è la produttrice esecutiva dell'album, mentre Benny Blanco, attuale compagno di Selena Gomez, è coinvolto nella produzione. «Infinite Icon» verrà rilasciato il 6 settembre.

Covermedia