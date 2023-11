Paris Hilton dà il benvenuto a sua figlia su Instagram. Si chiama London. Si tratta del secondo figlio per l'ereditiera. IMAGO/Sipa USA

Paris Hilton a gennaio è diventata mamma di un bambino grazie a una madre surrogata. Ora ha postato una foto di una tutina rosa su Instagram con la scritta «London» e ha commentato: «Grata per la mia bimba».

Hai fretta? blue News riassume per te Paris Hilton ha reso pubblica su Instagram la notizia dell'arrivo di sua figlia.

Il nome della bambina è London. Per lei si tratta del secondo figlio.

Nei commenti a un video su TikTok ha confermato: «La mia principessa è già arrivata!». Mostra di più

Buone notizie da Paris Hilton, che ha sorpreso i suoi fan con delle belle novità attraverso il social media Instagram.

L'ereditiera ha pubblicato una foto in cui si vede una tutina rosa con sopra la scritta «London» e il suo commento: «Grata per la mia bambina».

Non era del tutto chiaro se la figlia fosse già nata o sarebbe nata presto. Ma in un commento sotto un video di TikTok ha confermato che la sua principessa è già arrivata, come riporta il «Gala».

A gennaio, Paris e suo marito Carter Reum erano già diventati genitori del piccolo Phoenix, partorito da una madre surrogata. Potrebbe dunque benissimo essere che anche la seconda figlia della coppia sia stata portata in grembo da un'altra persona.

Paris riceve numerose congratulazioni

I fan sono contenti per Paris e sono numerose le congratulazioni che l'ereditiera ha ricevuto sotto il suo post di Instagram. «Paris e London... due icone!», si legge in un commento. «La notizia più bella! Congratulazioni», scrive un altro suo sostenitore.

A marzo, la 42enne aveva rivelato in un live streaming che stava progettando un secondo figlio e che non vedeva l'ora che Phoenix avesse un fratello o una sorella.