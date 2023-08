Paris Hilton

La bionda ereditiera fu ampiamente screditata dai detrattori quando decise di salire in consolle.

Paris Hilton è diventata una DJ di successo mondiale, smentendo di fatto tutte le nefaste previsioni dei detrattori.

Durante una recente intervista con Us Weekly, Paris, che è una delle DJ che guadagna di più al mondo, si è detta «orgogliosa» della sua carriera nel settore musicale.

«Ho sempre voluto superare i limiti ed esplorare diversi lati di me stessa», ha dichiarato la 42enne alla rivista. «La musica è stata molto curativa per me e uno dei modi migliori per esprimere chi sono. Mi sono concentrata sul fare ciò che amo e sullo stare sul palco».

Un successo al Tomorrowland in Belgio

A luglio Paris si è esibita al Tomorrowland, l'annuale festival belga di danza elettronica su larga scala, al quale hanno partecipato 600.000 persone.

«Ho recentemente suonato al Tomorrowland davanti a centinaia di migliaia di persone e vedere la felicità nei loro occhi e il modo in cui la musica li fa sentire è un'esperienza indescrivibile», ha condiviso la star di The Simple Life.

«Mi rende orgogliosa aver dimostrato a tutti che si sbagliavano e aver avuto così tanto successo in questo mondo».

«Ho assunto i migliori per insegnarmi»

Paris ha debuttato come DJ nel giugno 2012, quando si è esibita al Pop Music Festival di San Paolo, in Brasile.

«Ho assunto le migliori persone del settore per insegnarmi tutto quello che c'è da sapere, perché è davvero molto tecnico», ha spiegato Paris ricordando gli esordi.

«Ho lavorato duramente per mettermi alla prova ed è stato fantastico poter suonare nei più grandi festival musicali del mondo e nelle migliori discoteche e portare il mio amore per la musica in tutto il mondo».

Covermedia