L'attrice Ruth Maria Kubitschek con il trofeo Bambi 2011. L'attrice tedesca ha vissuto per l'ultima volta in Ticino. È morta il 1° giugno 2024 all'età di 92 anni. picture alliance / dpa

Il patrimonio della defunta Ruth Maria Kubitschek, tra cui gioielli e opere d'arte, sarà messo all'asta per sostenere una clinica in Ticino, dove l'attice ha trascorso i suoi ultimi giorni.

L'attrice tedesca Ruth Maria Kubitschek, nota soprattutto per il suo ruolo in «Monaco Franze - Der ewige Stenz», alla sua morte, avvenuta lo scorso 1° giugno, ha lasciato non solo un'eredità imponente, ma anche numerosi oggetti di valore.

Stando a quanto riporta la «Bild.de», i beni vengono ora messi all'asta per offrire un sostegno finanziario a una clinica ticinese, dove la donna ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita.

L'asta, organizzata da «Hampel Fine Art Auctions» di Monaco, comprende 40 oggetti provenienti dal patrimonio di Kubitschek. Tra questi c'è il premio Jupiter, ricevuto nel 2014 come «Miglior attrice tedesca» per il suo ruolo in «Frau Ella».

Il ricavato dell'asta sarà devoluto alla Clinica Fondazione Varini, che intende utilizzarlo per lavori di ristrutturazione e ampliamento.

Ricordi di una grande dama

I fan dell'attrice avranno la possibilità di assicurarsi i suoi cimeli. Tra i pezzi forti dell'asta c'è un busto della dea greca Afrodite, che è stato a lungo nel «Giardino di Afrodite» di Kubitschek sul lago di Costanza. Sarà messa all'asta anche una splendida collana con perle di Tahiti.

La passione di Kubitschek per le pellicce si riflette anche nell'asta. Dieci cappotti di diversi tipi, realizzati appositamente per lei, saranno messi in vendita, come pure accessori come borse e cappelli. Oltre alla carriera di attrice, la nativa di Komutov (allora Cecoslovacchia) si è dedicata anche alla pittura, motivo per cui saranno messi all'asta anche alcuni dei suoi dipinti.

Date dell'asta

Gli interessati e i suoi fan possono visionare gli oggetti online sul sito della casa d'aste a partire dal 21 novembre. Le visite saranno possibili in loco a Monaco dal 30 novembre al 3 dicembre, prima dell'inizio dell'asta il 5 dicembre.

