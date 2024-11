Silvia Toffanin

Lo show «This is Me», condotto da Silvia Toffanin, esplora la nascita, l'evoluzione e la realizzazione dei sogni dei più noti ex allievi del talent show di Maria De Filippi.

Covermedia

Mercoledì 20 novembre debutta in prima serata su Canale 5 «This Is Me», condotto da Silvia Toffanin.

Tre serate-evento che celebrano i talenti usciti da «Amici» e mettono al centro le storie degli artisti che si sono formati nella scuola di Maria De Filippi: come sono cominciate le loro carriere, come si sono evolute e quali sono i loro progetti futuri.

Ogni puntata sarà la celebrazione di un sogno che è diventato realtà di promesse mantenute. In studio tanti ospiti speciali, big della canzone, della danza dello spettacolo in Italia e all'estero.

Gli ospiti

Tra gli ospiti della prima puntata: Emma, Giuseppe Giofre, Irama, Elena D'Amario, Stash, Isobel, Diana Del Bufalo, Petit, Marisol, Mida e Serena Carella.

Presenti anche alcuni super ospiti che si esibiscono in straordinarie performance con i cantanti: Fabri Fibra e Baby Gang con Emma, Ermal Meta con Irama, Raf accompagna I The Kolors, Ava E Villabanks in scena con Mida, Slf e Fred De Palma con Petit. Ci sarà anche il comico Francesco Cicchella.

Immancabili le sigle storiche di «Amici», come «Fame», «Its Raining Men» e «Maniac», interpretate dai professori e coreografi Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, accompagnati dal corpo di ballo. La conduzione di Silvia Toffanin è affiancata dalla direzione artistica di Stephane Jarny.

Covermedia