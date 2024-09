Patti Scialfa

La musicista ha ricevuto una diagnosi di cancro del sangue nel 2018. La notizia è stata condivisa nel documentario presentato al TIFF.

Patti Scialfa, moglie di Bruce Springsteen e membro della E Street Band, ha rivelato per la prima volta di aver ricevuto una diagnosi di cancro al sangue nel 2018.

La 71enne ha condiviso la notizia nel documentario «Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band», presentato in anteprima al Toronto International Film Festival (TIFF).

«Ho suonato con questa band per 40 anni. Con quei primi spettacoli, mi sono sentita così bene a tornare sul palco. Ma ora, per me, andare in tour è diventato una sfida», ha raccontato Scialfa.

Cosa è cambiato nella sua vita?

«Nel 2018, io e Bruce stavamo lavorando a uno spettacolo a Broadway quando mi è stato diagnosticato un mieloma multiplo allo stadio iniziale».

A causa di questa condizione, che influisce sul suo sistema immunitario, Scialfa deve essere più prudente quando decide di esibirsi dal vivo.

«Questo colpisce il mio sistema immunitario, quindi devo stare attenta a cosa scelgo di fare e dove scelgo di andare», ha spiegato. «Ogni tanto partecipo a uno o due spettacoli e posso cantare qualche canzone sul palco, ed è stato un piacere. Questa è la mia nuova normalità e mi va bene così».

Il mieloma multiplo è un tipo di cancro che colpisce le cellule plasmatiche nel midollo osseo, accumulandosi e danneggiando il sistema immunitario.

La Scialfa, cantante, cantautrice e chitarrista, si è unita alla E Street Band nel 1984. Lei e Springsteen hanno iniziato a frequentarsi dopo la separazione di lui dalla prima moglie, Julianne Phillips, negli anni '80, e si sono sposati nel 1991.

La coppia ha tre figli: Evan (34 anni), Sam (30 anni) e Jessica (32 anni).

«Road Diary», che sarà disponibile su Hulu e Disney+ dal 25 ottobre, segue Springsteen, 74 anni, e la sua band nel loro primo tour dal 2017.

Springsteen ha partecipato alla prima mondiale del documentario e ha preso parte a un Q&A dopo la proiezione a Toronto, mentre la Scialfa non era presente.

