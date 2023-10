Sir Paul McCartney

Il leggendario rocker si emoziona nel rivedere foto e video della band.

È impossibile per Paul McCartney non emozionarsi pensando ai tempi dei Beatles.

In un’intervista con il The Herald Sun via Mail Online, il leggendario rocker ha ammesso di provare gioia nel rivedere foto o video risalenti al periodo dei Baronetti di Liverpool.

«Quando vedo quelle foto in cui ero molto più giovane, provo una grande emozione. Non ero proprio male», ha detto Paul, 81 anni. «Tutti noi eravamo giovani e belli. Tutti noi abbiamo sperimentato quel tipo di emozione. Rivedo alcune foto del college e penso: "Non pensavo fossi così bello", ma mi sbagliavo: ero proprio carino».

«Sono molto orgoglioso di quel periodo»

«Sono molto orgoglioso di aver attraversato quel periodo e di aver avuto il lusso di catturare quel periodo. Quanto era grande John Lennon? Quanto era bello George Harrison e quanto era divertente Ringo? È la gioia del passato».

Dopo un’assenza di sei anni, Paul tra pochi giorni sarà di scena ad Adelaide, in Australia, come parte del suo Got Back tour. Lo show attraverserà varie città, tra cui Melbourne e Newcastle, fino alla data finale del 4 novembre nella Gold Coast.

Il cantante si esibirà poi in Brasile in cinque concerti: prima data in programma il 30 novembre.

Covermedia