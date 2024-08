Paul Schrader

Il 26 settembre il regista terrà una masterclass aperta al pubblico al Cinema Astra.

Covermedia

Il Lucca Film Festival, che si terrà dal 21 al 29 settembre, è pronto ad accogliere uno dei più influenti cineasti del nostro tempo: Paul Schrader.

Il regista e sceneggiatore statunitense, noto per il suo contributo indelebile alla storia del cinema, riceverà il prestigioso Premio alla Carriera. Schrader sarà presente alla manifestazione e il 26 settembre terrà una masterclass aperta al pubblico al Cinema Astra, coinvolgendo anche studenti di cinema di diverse università italiane.

Paul Schrader non è nuovo a riconoscimenti di tale calibro. Già Leone d'Oro alla carriera nel 2022, ha segnato la storia del cinema con le sue opere, sia come sceneggiatore che come regista. La sua collaborazione con Martin Scorsese ha dato vita a capolavori come «Taxi Driver» e «Toro Scatenato», due film che hanno ridefinito i canoni del cinema moderno.

Il Lucca Film Festival renderà omaggio a Schrader con una retrospettiva dei suoi film più significativi. Tra le opere in programma troviamo «Blue Collar», «Hardcore», «The Comfort of Strangers», «Affliction», «Auto Focus», «The Walker», «The Canyons», «The Card Counter», «Master Gardener», «Mishima» e «First Reformed». Questa selezione non solo mette in luce la versatilità di Schrader come regista, ma anche la profondità e la complessità dei temi trattati nelle sue opere.

Dopo aver consolidato la sua carriera come sceneggiatore, Schrader ha fatto il grande salto nella regia con «American Gigolò». Interpretato da Richard Gere, il film è diventato un cult e ha solidificato la reputazione di Schrader come uno dei registi più audaci e visionari della sua generazione. La sua capacità di esplorare le oscure profondità dell'animo umano e di rappresentare storie complesse con una sensibilità unica è ciò che lo rende un maestro del cinema.

Oltre alla sua partecipazione al Lucca Film Festival, Schrader sarà ospite anche della Fondazione Prada a Milano. Al Cinema Godard, terrà una seconda masterclass e la fondazione presenterà una selezione dei suoi film nella programmazione mensile di settembre.

Covermedia