L’evento è stato interrotto a causa di alcuni problemi tra i ventimila spettatori presenti.

Non si è concluso nel migliore dei modi il live di Gigi D’Alessio a Castel di Sangro.

Il cantante si è esibito sabato 5 agosto nella località dove di trova in ritiro la squadra del Napoli. Ad applaudire l'ex compagno di Anna Tatangelo c'erano oltre ventimila persone, tutte assiepate sul piazzale dell’anti stadio, provenienti per lo più dalle zone limitrofe, ma anche lì in quanto tifosi del Napoli.

Verso la fine della serata più di qualcuno si è sentito male: come scrive «Il Centro», sono stati necessari oltre nove interventi per soccorrere persone tra il pubblico durante il concerto, tra cali di pressione, un trauma cranico, lipotimia e attacchi di panico.

Davanti a questa situazione D’Alessio ha immediatamente sospeso lo spettacolo rimanendo sul palco per seguire attentamente i soccorsi del 118 giunti sul posto e chiedendo continuamente lo stato di salute di alcuni sofferenti che sono stati portati presso l’ospedale di Castel di Sangro.

D’Alessio si è fermato per circa venti minuti e, stando a quanto risulta a «Fanpage», a quel punto alcuni fan hanno iniziato a muovere contestazione nei confronti dell'organizzazione della serata.

Non è finita qui: come fa sapere «Leggo», ci sono stati altri momenti di tensione quando un addetto alla vigilanza privata ha colpito con un pugno al viso un ragazzino, per poi spintonare una donna in stato di gravidanza, disabile e un medico in pensione.

