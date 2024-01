Penélope Cruz

L’attrice spagnola vieta a Luna e Leo, i figli avuti con Javier Bardem, di usare gli smartphone: «A quell’età si è facilmente manipolabili».

Penélope Cruz non permette ai suoi due figli di usare i social network. Durante un’intervista con Elle, l’attrice spagnola ha bollato piattaforme come Instagram e TikTok come dei «pericolosi esperimenti sui nostri bambini», per tale ragione ha proibito l’utilizzo degli smartphone a Luna, 10, e Leo, 12.

«È molto facile essere manipolati, specialmente se hai una mente che si sta ancora formando», ha dichiarato. «E chi paga questo prezzo? Non noi, non la nostra generazione, che, magari a 25 anni, abbiamo imparato a usare un BlackBerry».

«È un crudele esperimento sui bambini, sugli adolescenti», ha chiosato la 49enne.

A intrattenere i bambini in casa è il marito Javier Bardem. Cruz ha scherzosamente raccontato: «Lui canta ed è un grande ballerino. Poi fa delle straordinarie imitazioni di Mick Jagger. Imita Al Pacino e De Niro, che si parlano tra di loro. È incredibile».

Se Luna e Leo seguiranno le orme dei famosi genitori nel mondo del cinema è ancora da stabilire. «Saranno loro a decidere se vorranno svolgere un lavoro che preveda esposizione mediatica o no. Ne parleranno quando saranno pronti a farlo».

Covermedia