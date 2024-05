Angelina Mango

Covermedia

Un uomo è stato recentemente arrestato per aver perseguitato la cantante Angelina Mango e sua madre.

Questo individuo, già agli arresti domiciliari da febbraio in seguito alla denuncia presentata dalla cantante in provincia di Milano, è stato prelevato dalla sua abitazione dai carabinieri di Mesola e condotto in una clinica psichiatrica.

Nonostante fosse sottoposto a misure restrittive, il 49enne non ha cessato di inviare raccomandate e messaggi tramite WhatsApp sia a Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, che a sua madre.

Questo comportamento incessante ha spinto le autorità giudiziarie a intervenire, riconoscendo la gravità della situazione. Su ordine del Gip di Milano, l'uomo è stato quindi trasferito a una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero per una misura cautelare provvisoria, in attesa di ulteriori valutazioni sulla sua condizione mentale.

È stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Cona, Ferrara, dove è sorvegliato dal personale della polizia penitenziaria.

Ospite speciale nella finale di «Amici»

Nel frattempo, Angelina Mango continua a fare notizia nel panorama musicale italiano.

Dopo aver ottenuto il settimo posto all'Eurovision Song Contest, è stata recentemente ospite speciale nella finale di «Amici», dove ha eseguito un medley dei brani più significativi della sua carriera, inclusi i grandi successi come «Ci pensiamo domani», «Che t'o dico a fa» e «La noia», che le ha permesso di trionfare all'ultimo Festival di Sanremo.

