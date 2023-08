Dal palco allo schermo, il cantante britannico Peter Doherty sarà ospite dello Zurich Film Festival. (immagine d'archivio) Keystone

Il musicista britannico Peter Doherty, ex frontman dei gruppi indie-rock The Libertines e Babyshambles, sarà ospite dello Zurich Film Festival (ZFF). Qui presenterà in prima mondiale il documentario sulla sua vita tormentata «Peter Doherty: stranger in my own skin».

Lo indica in una nota odierna lo ZFF. Il documentario sulla vita di Doherty, della regista e musicista Katia deVidas, che oltre ad aver suonato con lui è anche la sua compagna di vita, viene presentato nell'ambito della sezione «Sounds» che riunisce film sulla musica.

DeVidas ha filmato la vita di Doherty sull'arco di più di 10 anni quando «all'apice della sua carriera, sprofonda nell'abuso di droghe pesanti», prosegue la nota.

Doherty e la moglie deVidas saranno presenti alla prima, che sarà seguita da un'esibizione del rocker britannico. Una novità di quest'anno, si legge nella nota, nel quale le rappresentazioni sono accompagnate da eventi connessi. La data della prima non è ancora stata resa nota.

Fra gli altri film che verranno proiettati in questa sezione si cita «Catching fire – The story of Anita Pallenberg» di Alexis Bloom e Svetlana Zill, un documentario intimo sulla storia della modella e attrice italiana Anita Pallenberg, nota per essere stata compagna di due Rolling Stones, prima di Brian Jones e poi di Keith Richards.

La 19esima edizione dello ZFF si terrà dal 28 settembre all'8 ottobre. Il programma completo verrà reso noto il 14 settembre.

sifo, ats