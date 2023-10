Il basilese Steven Christen è, per sua stessa ammissione, il più grande fan di Madonna. blue News

Il basilese Steven Christen è, per sua stessa ammissione, il più grande fan di Madonna. Ha persino allestito a casa sua un museo in onore della cantante. Ora vuole vendere uno dei cimeli accumulati e comprarsi, con il ricavato, una casa a Los Angeles.

Hai fretta? blue News riassume per te Steven Christen di Basilea si definisce il più grande fan della cantante pop Madonna.

Il suo pezzo forte sono le mutandine originali dell'album «Bedtime Stories» del 1994.

Christen vuole vendere i sexy slip per realizzare un grande sogno: comprarsi una casa a Los Angeles. Mostra di più

A prescindere dagli scandali in cui Madonna è stata coinvolta negli ultimi anni, niente e nessuno è riuscito a smorzare il suo amore per l'icona pop.

Il basilese Steven Christen afferma addirittura sul «Blick» di essere il più grande fan della cantante 65enne. Anche se il 53enne non ha mai incontrato Madonna di persona, colleziona tutto ciò che ha a che fare con lei da quasi quattro decenni. L'impiegato sostiene di aver già speso circa 180.000 franchi in oggetti appartenuti alla sua cantante preferita.

Christen ha trasformato una stanza della sua casa, in cui vive con moglie e figlio, in un museo dedicato a Madonna. «Nel frattempo la mia famiglia si è abituata, anche se non sempre lo trova divertente», ha dichiarato Christen sempre al «Blick».

Ma ora Steven Christen vuole separarsi da uno dei suoi cimeli e comprarsi, con il ricavato, una casa a Los Angeles.

Steven Christen: «Voglio mezzo milione»

Ma partiamo dall'inizio: il pezzo forte della collezione di Christen sono delle mutandine originali certificate e firmate tratte da «Bedtime Stories», l'album di Madonna del 1994. La cantante americana ha indossato il capo per il lancio del suo sesto album in studio.

La lingerie di pizzo bianco è stata messa in vendita l'anno successivo per l'equivalente di 4'000 franchi. «Ho cercato di contrattare così tanto che alla fine me l'hanno data per 1'700 franchi», racconta Christen ancora al «Blick».

Anche se adesso vuole rivenderle, il 53enne di Basilea ci tiene a sottolineare che il suo amore per Madonna è rimasto intatto: «Vorrei mezzo milione di franchi per le mutandine».

Christen ritiene che questo sia un momento particolarmente propizio per vendere. Il «Celebration Tour» di Madonna inizia infatti a Londra il 14 ottobre. «La cantante è di nuovo sulla bocca di tutti. So che ci sono altri super fan come me, lei è tutto per noi».

Con il ricavato vuole comprarsi una casa a Los Angeles

Ci ha pensato a lungo prima di decidere se dovesse davvero vendere il cimelio di Madonna, racconta ancora Steven: «Diciamo che mi sono divertito abbastanza. Dato che ho speso enormi quantità di denaro per Madonna, ora è il momento di restituire qualcosa alla mia famiglia».

Con il ricavato, il 53enne intende infatti acquistare una piccola casa a Los Angeles. Inoltre, vuole anche fare del bene. «Trasferirei il 20% del ricavato alla fondazione per i bambini malati di cancro di Basilea».

Ecco le parole di Steven Christen (in tedesco):