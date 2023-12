Pierce Brosnan

Pierce Brosnan dovrà presentarsi in tribunale a gennaio per aver oltrepassato una zona off-limits del Parco nazionale di Yellowstone.

L’ex James Bond è accusato di essere entrato in un’area termale protetta in novembre. Come riportato da un documento penale depositato presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel Wyoming, l’attore di «Mamma Mia!» è stato citato in giudizio per aver camminato su alcune «aree termali e all'interno del Canyon di Yellowstone» e per «violazione dei recinti e dei limiti di utilizzo».

L’attore irlandese dovrà presentarsi presso lo Yellowstone Justice Center il 23 gennaio per difendersi dalle accuse.

Come riportato sul sito di Yellowstone, le aree termali presentano «croste delicate e fragili che possono depositarsi sopra l'acqua bollente» e si consiglia agli ospiti di attenersi a passerelle e sentieri specifici per la propria sicurezza.

«Non viaggiare attraverso le aree termali dopo il tramonto. Non è consentito portare oggetti nelle aree termali. È vietato alterare o porre oggetti nelle strutture termali, nuotare, immergersi o fare il bagno in acque completamente di origine termale», si legge sul sito.

Brosnan, 70 anni, si trovava nel Wyoming per le riprese del nuovo western «The Unholy Trinity» con Samuel L. Jackson.

