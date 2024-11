Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon ha debuttato come protagonista nel film TV «Questione di Stoffa». Una favola moderna di amore e integrazione ha aperto il nuovo ciclo su Rai 1 «Purché finisca bene».

L'attore veneto Pierpaolo Spollon, noto per ruoli in serie come «Doc – Nelle tue mani» e «Blanca», ha recentemente espresso entusiasmo per il progetto ambientato nella sua terra natale, sottolineando come questa esperienza abbia aggiunto un'emozione particolare alla sua interpretazione.

«La storia di Matteo è la storia di un ragazzo che cerca di autodeterminarsi, che sicuramente nasce introverso, ma introverso in senso rispettoso nei confronti della famiglia», ha dichiarato Pierpaolo Spollon al sito TVSerial.it..

Nel corso della stessa intervista, l'attore si è sbilanciato sulla sua vita privata, rivelando: «Mi hanno offerto davvero tanti soldi per parlare dei miei figli, legandoli a dei brand, e credimi, in questo momento in cui non esistono più guadagni facili, mi mangio le mani se penso che non li ho accettati, ma d'altro canto penso che quando un domani mio figlio mi chiederà perché non abbiamo fatto certe cose, io potrò spiegargli che era per il suo bene, e insegnargli che la sfera privata e personale ha un valore più alto di qualsiasi cifra».

Ora, Spollon è impegnato in diversi progetti, tra cui una tournée teatrale con lo spettacolo «Quel che provo dir non so», un monologo in cui racconta il suo percorso personale attraverso le emozioni.

Parallelamente, sta girando la serie internazionale «Costiera» per Prime Video, accanto a Jesse Williams, con uscita prevista per fine 2024.

