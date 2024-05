Pietro Fanelli Instagram /@iampietrofanelli

Il giovane modello italiano noto per la sua partecipazione a diversi reality show, tra cui «Summer Job» su Netflix e «L’Isola dei Famosi» si scaglia contro il rapper attaccandolo con toni forti per i commenti espressi durante una puntata del suo podcast «Muschio Selvaggio».

Pietro Fanelli, noto per le sue recenti vicissitudini a «L'Isola dei Famosi» e per le polemiche seguite, ha trovato un nuovo bersaglio nelle sue critiche: Fedez.

Dopo che il rapper aveva definito «noiosa» una puntata del suo podcast «Muschio Selvaggio» in cui era ospite «un intellettuale teatrante», Fanelli ha deciso di replicare attraverso le sue storie di Instagram con un tono decisamente acceso.

«Caro Fedez, nano burattino piccolo uomo, ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l’unico a non aver niente d’interessante da dire (curioso, però, sei la persona che parla di più)», ha scritto Fanelli, evidenziando una netta disapprovazione per le parole di Fedez.

Fanelli ha proseguito, riflettendo sull'importanza della noia e dell'innovazione che può nascere da essa, criticando l'uso eccessivo della tecnologia: «Non ne sai nulla, dalla noia si crea. La noia ormai si è estinta questo è un immenso problema, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia».

Il messaggio si è concluso con una frecciatina riguardante le questioni legali che hanno coinvolto Fedez e Chiara Ferragni: «Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze».

