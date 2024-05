Chris Pine

Chris Pine, meglio conosciuto per i suoi ruoli in Star Trek, si è lanciato nel mondo della regia con «Poolman» e ha una storia da raccontare.

In un'intervista sul podcast «Armchair Expert with Dax Shepard», Chris Pine ha rivelato che la sua esperienza alla regia con «Poolman» è stata molto diversa da quanto si aspettava.

Mentre molti lo avevano avvertito che dirigere un film sarebbe stato difficile, Pine ha confessato di essersi divertito come mai prima d'ora.

«Mi avevano detto che sarebbe stato terrificante. Ma ragazzi, mi sono divertito un sacco. Non avrei potuto divertirmi di più. Stressante, ma esilarante», ha dichiarato l'attore.

Nonostante alcuni problemi durante lo sviluppo del film, come il finanziamento e le incertezze degli investitori, Pine ha vissuto un'esperienza incredibile sul set, immerso in uno stato di gioiosa creatività per circa un anno.

Il suo debutto alla regia, che ha anche co-scritto, vede Pine recitare accanto ad Annette Bening e Danny DeVito in un'avventura che coinvolge un ladro d'acqua nella città di Los Angeles.

Nonostante le critiche negative al debutto del film al Toronto Film Festival, Pine non si è lasciato scoraggiare e ha già in mente un nuovo progetto che promette di essere completamente diverso da «Poolman».

