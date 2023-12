Presentata un’altra denuncia contro Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Si complica la situazione dei Ferragnez, che stanno vivendo un momento particolarmente duro dopo lo scandalo del pandoro Balocco.

Non c’è pace per l’imprenditrice digitale che, dopo il video di scuse, si è trincerata dietro un assordante silenzio.

Il Codacons ha deciso di presentare un’altra denuncia contro Chiara Ferragni. Negli ultimi giorni diversi clienti si sono lamentati sui social network di acquisti fatti sullo store dell'influencer e mai arrivati.

«Nell'esclusivo interesse dei consumatori, e nel rispetto dei nostri fini statutari, abbiamo deciso di presentare sul caso un esposto alla procura della Repubblica di Milano – fa sapere l’associazione in una nota – Questo approfondimento è orientato all’accertamento delle segnalazioni circa i disservizi denunciati dagli utenti e ripresi dai mass media, e la causa degli stessi. Spetta infatti agli organi competenti accertare i fatti e verificare non solo la fondatezza delle denunce, ma anche le relative responsabilità».

Fedez ha perso migliaia di followers

Lo scandalo del pandoro ha coinvolto indirettamente anche Fedez, sposato con la Ferragni dal 2018.

Negli ultimi giorni il rapper ha perso più di 80mila follower. In seguito alla bufera mediatica la coppia ha cancellato le vacanze in montagna ed è rimasta a Milano per le festività natalizie.

Covermedia